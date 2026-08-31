SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Zug Estates B-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2 020,00 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,050 Zug Estates B-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2 220,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,90 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,90 Prozent angezogen.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at