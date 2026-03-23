Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
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23.03.2026 10:04:34
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zug Estates B-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 570,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hat, hat nun 0,637 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 515,92 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 20.03.2026 auf 2 380,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 51,59 Prozent gesteigert.
Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,22 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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