Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Rentables Zug Estates B-Investment?
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1 592,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,281 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 17.04.2026 14 886,93 CHF wert, da der Schlussstand 2 370,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,87 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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