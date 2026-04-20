Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Rentables Zug Estates B-Investment? 20.04.2026 10:03:41

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1 592,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,281 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 17.04.2026 14 886,93 CHF wert, da der Schlussstand 2 370,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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