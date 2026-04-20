SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zug Estates B-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Zug Estates B-Papier bei 1 592,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,281 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Papiere wären am 17.04.2026 14 886,93 CHF wert, da der Schlussstand 2 370,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,87 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at