SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zug Estates B-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zug Estates B-Anteile bei 2 040,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 4,902 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (2 230,00 CHF), wäre das Investment nun 10 931,37 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,31 Prozent angezogen.
Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,14 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
