Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lohnende Zug Estates B-Anlage?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Zug Estates B-Papier letztlich bei 2 110,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Zug Estates B-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,474 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 033,18 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 22.05.2026 auf 2 180,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +3,32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Zug Estates B einen Börsenwert von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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