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Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Investmentbeispiel 30.03.2026 10:03:40

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2 110,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,739 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 380,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 279,62 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,80 Prozent.

Zug Estates B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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