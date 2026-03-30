SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Zug Estates B-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2 110,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,739 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 380,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 279,62 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12,80 Prozent.

Zug Estates B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at