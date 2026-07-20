SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zug Estates B von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zug Estates B-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Zug Estates B-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zug Estates B-Aktie letztlich bei 2 130,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,047 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.07.2026 gerechnet (2 170,00 CHF), wäre das Investment nun 101,88 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,88 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Zug Estates B betrug jüngst 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at