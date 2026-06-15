Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Hochrechnung 15.06.2026 10:04:36

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie betrug an diesem Tag 1 582,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,632 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 070,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 308,47 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 30,85 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Zug Estates B zuletzt 1,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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