SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.03.2023 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 720,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,814 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 2 470,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 360,47 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,60 Prozent.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich jüngst auf 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at