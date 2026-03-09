Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Frühe Anlage
|
09.03.2026 10:03:48
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 09.03.2023 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 1 720,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,814 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.03.2026 auf 2 470,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 360,47 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,60 Prozent.
Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich jüngst auf 1,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zug Estates AG (B)
|
09.03.26
|SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.02.26
|SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.02.26
|Strong annual result for the Zug Estates Group (EQS Group)
|
19.02.26
|Starkes Jahresergebnis der Zug Estates Gruppe (EQS Group)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Zug Estates AG (B)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 460,00
|-0,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.