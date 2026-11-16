Zug Estate b Aktie

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WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Performance unter der Lupe 16.11.2026 10:03:29

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zug Estates B-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zug Estates B-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 520,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 6,579 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 200,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 473,68 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 14 473,68 CHF entspricht einer Performance von +44,74 Prozent.

Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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