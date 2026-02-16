Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

Zug Estates B-Investment im Blick 16.02.2026 10:03:48

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 950,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,128 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 13.02.2026 12 717,95 CHF wert, da der Schlussstand 2 480,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,18 Prozent vermehrt.

Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Zug Estates AG (B) 2 410,00 -2,82% Zug Estates AG (B)

