SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1 950,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,128 Zug Estates B-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zug Estates B-Aktien wären am 13.02.2026 12 717,95 CHF wert, da der Schlussstand 2 480,00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 27,18 Prozent vermehrt.

Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at