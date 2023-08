SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Zug Estates B bedeutet

Vor Jahren Zug Estates B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Zug Estates B-Papier letztlich bei 2 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,500 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 1 635,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 817,50 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,25 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 830,43 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at