SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zug Estates B-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Zug Estates B-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Zug Estates B-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2 180,00 CHF. Bei einem Zug Estates B-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,587 Zug Estates B-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 724,77 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 19.06.2026 auf 2 120,00 CHF belief. Mit einer Performance von -2,75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1,08 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at