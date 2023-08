SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Zug Estates B angefallen

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 965,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,089 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 142,49 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 25.08.2023 auf 1 600,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 18,58 Prozent weniger wert.

Am Markt war Zug Estates B jüngst 815,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

