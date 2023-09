SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Zuger Kantonalbank abgeworfen

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6 980,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,014 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 7 760,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 111,17 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 111,17 CHF entspricht einer Performance von +11,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zuger Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

