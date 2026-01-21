SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 655,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,021 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.01.2026 auf 9 220,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 198,07 CHF wert. Damit wäre die Investition um 98,07 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,65 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at