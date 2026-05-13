SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4 845,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,206 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.05.2026 auf 10 600,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 187,82 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 118,78 Prozent vermehrt.

Zuger Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 3,16 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at