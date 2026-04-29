Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Zuger Kantonalbank-Anlage 29.04.2026 10:03:44

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Zuger Kantonalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Zuger Kantonalbank-Anteile letztlich bei 7 820,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,279 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 11 650,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 897,70 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 48,98 Prozent gleich.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,34 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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