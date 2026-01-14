SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Die Zuger Kantonalbank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 6 300,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,587 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.01.2026 gerechnet (9 060,00 CHF), wäre das Investment nun 14 380,95 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 43,81 Prozent.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,60 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at