Zuger Kantonalbank Aktie

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

Performance unter der Lupe 25.02.2026 10:04:07

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 8 740,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,144 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers auf 9 880,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 304,35 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 13,04 Prozent gleich.

Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,83 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Zuger Kantonalbank 10 750,00 -0,46%

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
