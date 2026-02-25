SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Zuger Kantonalbank Aktie
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zuger Kantonalbank-Papier bei 8 740,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,144 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers auf 9 880,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 304,35 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 13,04 Prozent gleich.
Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,83 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
