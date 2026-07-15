Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Frühe Anlage 15.07.2026 10:03:41

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Anteile betrug an diesem Tag 8 660,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,115 Zuger Kantonalbank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 14.07.2026 1 218,24 CHF wert, da der Schlussstand 10 550,00 CHF betrug. Damit wäre die Investition 21,82 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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