SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 07.01.2023 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7 260,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 231,40 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 06.01.2026 auf 8 940,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,14 Prozent angewachsen.

Am Markt war Zuger Kantonalbank jüngst 2,57 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at