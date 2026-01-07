Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Performance im Blick
|
07.01.2026 10:03:58
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 07.01.2023 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7 260,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,138 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 231,40 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 06.01.2026 auf 8 940,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,14 Prozent angewachsen.
Am Markt war Zuger Kantonalbank jüngst 2,57 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zuger Kantonalbank
|9 580,00
|0,21%