Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Lohnende Zuger Kantonalbank-Anlage?
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 24.06.2023 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zuger Kantonalbank-Anteile 7 600,00 CHF wert. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,132 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (10 300,00 CHF), wäre das Investment nun 1 355,26 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,53 Prozent.
Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zuger Kantonalbank
|11 000,00
|0,00%