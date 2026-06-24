Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Lohnende Zuger Kantonalbank-Anlage? 24.06.2026 10:03:49

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Zuger Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Am 24.06.2023 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Zuger Kantonalbank-Anteile 7 600,00 CHF wert. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,132 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (10 300,00 CHF), wäre das Investment nun 1 355,26 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 35,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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