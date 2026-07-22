SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Zuger Kantonalbank-Anteile bei 7 740,00 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,292 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 759,69 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 21.07.2026 auf 10 650,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 37,60 Prozent.

Insgesamt war Zuger Kantonalbank zuletzt 3,02 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at