SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment verdienen können.

Am 03.06.2021 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Zuger Kantonalbank-Anteile bei 6 820,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,147 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.06.2026 1 546,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10 550,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,69 Prozent.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at