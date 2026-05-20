SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Zuger Kantonalbank-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8 680,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 1,152 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.05.2026 12 154,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 10 550,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 21,54 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,95 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at