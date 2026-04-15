SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 910,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,020 Zuger Kantonalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,96 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 14.04.2026 auf 10 800,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 119,96 Prozent gleich.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at