Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Lukrative Zuger Kantonalbank-Anlage?
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4 910,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,020 Zuger Kantonalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 219,96 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 14.04.2026 auf 10 800,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 119,96 Prozent gleich.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,13 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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