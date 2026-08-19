Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Lukrative Zuger Kantonalbank-Investition? 19.08.2026 10:03:37

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7 760,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,013 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131,44 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 18.08.2026 auf 10 200,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31,44 Prozent vermehrt.

Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 2,95 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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