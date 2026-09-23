Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Frühe Anlage 23.09.2026 10:03:49

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Zuger Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6 700,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 1,493 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 10 650,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 895,52 CHF wert. Damit wäre die Investition um 58,96 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 3,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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