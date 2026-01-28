Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 28.01.2026 10:04:00

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.01.2025 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 8 520,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,117 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (9 400,00 CHF), wäre das Investment nun 1 103,29 CHF wert. Mit einer Performance von +10,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zuger Kantonalbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Zuger Kantonalbank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Zuger Kantonalbank 10 150,00 0,50% Zuger Kantonalbank