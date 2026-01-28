SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 28.01.2025 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 8 520,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,117 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (9 400,00 CHF), wäre das Investment nun 1 103,29 CHF wert. Mit einer Performance von +10,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at