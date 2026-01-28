Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Langfristige Performance
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen
Am 28.01.2025 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zuger Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 8 520,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,117 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.01.2026 gerechnet (9 400,00 CHF), wäre das Investment nun 1 103,29 CHF wert. Mit einer Performance von +10,33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,69 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zuger Kantonalbank
Analysen zu Zuger Kantonalbank
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zuger Kantonalbank
|10 150,00
|0,50%