Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Zuger Kantonalbank-Anlage unter der Lupe
|
24.12.2025 10:03:46
SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient
Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4 675,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,021 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 8 860,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 189,52 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 89,52 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Zuger Kantonalbank zuletzt 2,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!