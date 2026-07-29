SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Zuger Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 6 920,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,014 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.07.2026 auf 10 600,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,18 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 53,18 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 3,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at