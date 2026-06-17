SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Zuger Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zuger Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Zuger Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 8 600,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,012 Zuger Kantonalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,93 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 16.06.2026 auf 10 400,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 20,93 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,00 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at