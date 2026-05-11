Zuger Kantonalbank Aktie

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WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Dividendenaktie 11.05.2026 10:03:20

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zuger Kantonalbank-Aktionäre freuen

SPI-Titel Zuger Kantonalbank-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Zuger Kantonalbank-Aktionäre freuen

Anleger aufpasst: So hoch fällt die Zuger Kantonalbank-Ausschüttung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Wert Zuger Kantonalbank am 09.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 230,00 CHF je Aktie vereinbart. Damit wurde die Zuger Kantonalbank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,55 Prozent aufgebessert. Somit schüttet Zuger Kantonalbank insgesamt 64,32 Mio. CHF an Aktionäre aus. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, hat sich die Gesamtausschüttung damit nicht verändert.

Zuger Kantonalbank-Dividendenrendite im Fokus

Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Zuger Kantonalbank, demnach wird das Zuger Kantonalbank-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Die Zahlung der Aktionärsvergütung an die Zuger Kantonalbank-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Der Zuger Kantonalbank-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,60 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,67 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und realer Rendite

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der Zuger Kantonalbank-Aktienkurs im -Handel konstant. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs haben sich so gut wie gleich entwickelt.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Zuger Kantonalbank

Grunddaten der Zuger Kantonalbank-Aktie

Die Marktkapitalisierung des SPI-Unternehmens Zuger Kantonalbank beläuft sich aktuell auf 3,165 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Zuger Kantonalbank beträgt aktuell 19,40. Der Umsatz von Zuger Kantonalbank belief sich in 2025 auf 410,600 Mio. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 456,00 CHF.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com,Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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