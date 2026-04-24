Zwahlen et Mayr Aktie

Zwahlen et Mayr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731

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Investmentbeispiel 24.04.2026 10:03:40

SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zwahlen et Mayr SA-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 163,30 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investierten, hätten nun 6,124 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 875,69 CHF, da sich der Wert einer Zwahlen et Mayr SA-Aktie am 23.04.2026 auf 143,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 12,43 Prozent gleich.

Zwahlen et Mayr SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,11 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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