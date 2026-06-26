Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Profitables Zwahlen et Mayr SA-Investment?
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26.06.2026 10:03:50
SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Zwahlen et Mayr SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 175,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,714 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 822,86 CHF, da sich der Wert eines Zwahlen et Mayr SA-Anteils am 25.06.2026 auf 144,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,71 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 10,11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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