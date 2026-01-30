SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Zwahlen et Mayr SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 170,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,882 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.01.2026 gerechnet (144,00 CHF), wäre die Investition nun 847,06 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zwahlen et Mayr SA einen Börsenwert von 10,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at