SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 160,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,625 Zwahlen et Mayr SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,38 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 10,63 Prozent gleich.

Am Markt war Zwahlen et Mayr SA jüngst 10,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at