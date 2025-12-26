Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
26.12.2025 10:03:34
SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 159,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,629 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89,94 CHF, da sich der Wert einer Zwahlen et Mayr SA-Aktie am 23.12.2025 auf 143,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 10,06 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 10,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
