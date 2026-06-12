SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zwahlen et Mayr SA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zwahlen et Mayr SA-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 190,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, befänden sich nun 52,632 Zwahlen et Mayr SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.06.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 526,32 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,74 Prozent.

Zwahlen et Mayr SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at