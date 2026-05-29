Zwahlen et Mayr Aktie
WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731
|Langfristige Investition
|
29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Zwahlen et Mayr SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Zwahlen et Mayr SA-Anteile betrug an diesem Tag 147,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,680 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97,28 CHF wert. Mit einer Performance von -2,72 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zwahlen et Mayr SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,03 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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