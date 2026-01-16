SPI-Titel Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das Zwahlen et Mayr SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zwahlen et Mayr SA-Papier an diesem Tag 154,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, befänden sich nun 64,935 Zwahlen et Mayr SA-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.01.2026 gerechnet (144,00 CHF), wäre die Investition nun 9 350,65 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich zuletzt auf 10,11 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at