SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Accelleron Industries-Papier bei 23,72 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Accelleron Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 421,585 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 70,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 616,36 CHF wert. Mit einer Performance von +196,16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 7,02 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Anteils fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Papiers belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at