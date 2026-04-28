Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Lohnende Accelleron Industries-Anlage?
|
28.04.2026 10:03:39
SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag 21,90 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,566 Accelleron Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 391,55 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 27.04.2026 auf 85,75 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 291,55 Prozent.
Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 8,03 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Anteils fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Accelleron Industries-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Accelleron Industries AG
|
14:05
|Accelleron Annual General Meeting approves all Board proposals (EQS Group)
|
14:05
|Accelleron Generalversammlung genehmigt alle Verwaltungsratsanträge (EQS Group)
|
10:03
|SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.04.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.04.26
|SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.04.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
31.03.26
|SPI-Papier Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.03.26
|Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)