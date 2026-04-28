SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Accelleron Industries-Anteile an diesem Tag 21,90 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,566 Accelleron Industries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 391,55 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 27.04.2026 auf 85,75 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 291,55 Prozent.

Der Börsenwert von Accelleron Industries belief sich zuletzt auf 8,03 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des Accelleron Industries-Anteils fand am 03.10.2022 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Accelleron Industries-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at