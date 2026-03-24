Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

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Accelleron Industries-Investmentbeispiel 24.03.2026 10:03:41

SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Accelleron Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Accelleron Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Accelleron Industries-Papier an diesem Tag bei 44,48 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 22,482 Accelleron Industries-Aktien. Die gehaltenen Accelleron Industries-Anteile wären am 23.03.2026 1 692,90 CHF wert, da der Schlussstand 75,30 CHF betrug. Damit wäre die Investition 69,29 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Accelleron Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 7,07 Mrd. CHF. Die Accelleron Industries-Aktie ging am 03.10.2022 an die Börse SWX. Der Erstkurs des Accelleron Industries-Anteils belief sich damals auf 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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