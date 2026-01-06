Accelleron Industries Aktie
WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919
|Lohnender Accelleron Industries-Einstieg?
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Accelleron Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,10 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Accelleron Industries-Aktie investierten, hätten nun 473,934 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Accelleron Industries-Anteile wären am 05.01.2026 30 047,39 CHF wert, da der Schlussstand 63,40 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 30 047,39 CHF entspricht einer Performance von +200,47 Prozent.
Accelleron Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,79 Mrd. CHF gelistet. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Aktie an der Börse SWX war der 03.10.2022. Zum Börsendebüt des Accelleron Industries-Papiers wurde der Erstkurs mit 18,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
