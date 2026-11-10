Accelleron Industries Aktie

Accelleron Industries ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DRSU / ISIN: CH1169360919

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Accelleron Industries-Anlage? 10.11.2026 10:03:31

SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Accelleron Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 43,103 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Accelleron Industries-Aktien wären am 09.11.2026 2 903,02 CHF wert, da der Schlussstand 67,35 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 190,30 Prozent.

Accelleron Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Papiere wurden am 03.10.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Accelleron Industries-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Accelleron Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Accelleron Industries AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Accelleron Industries AG 73,20 -0,34% Accelleron Industries AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen