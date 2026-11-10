SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Accelleron Industries-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Accelleron Industries-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Accelleron Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 23,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 43,103 Accelleron Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Accelleron Industries-Aktien wären am 09.11.2026 2 903,02 CHF wert, da der Schlussstand 67,35 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 190,30 Prozent.

Accelleron Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. CHF. Accelleron Industries-Papiere wurden am 03.10.2022 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Accelleron Industries-Aktie lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at