SPI-Wert Accelleron Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Accelleron Industries von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Accelleron Industries-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Accelleron Industries-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Accelleron Industries-Papier an diesem Tag 21,10 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 4,739 Accelleron Industries-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 356,16 CHF, da sich der Wert eines Accelleron Industries-Papiers am 20.07.2026 auf 75,15 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +256,16 Prozent.

Alle Accelleron Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,98 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Accelleron Industries-Anteile an der Börse SWX war der 03.10.2022. Der erste festgestellte Kurs eines Accelleron Industries-Anteils lag damals bei 18,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at