Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Addex Therapeutics-Anlage
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Addex Therapeutics von vor 5 Jahren gekostet
Am 04.02.2021 wurde das Addex Therapeutics-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Addex Therapeutics-Papier bei 1,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Addex Therapeutics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 555,556 Addex Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Addex Therapeutics-Papiers auf 0,05 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27,67 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 97,23 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Addex Therapeutics belief sich zuletzt auf 7,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
