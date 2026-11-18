Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert Addex Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Addex Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verloren
Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,19 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 17.11.2026 auf 0,03 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 98,81 Prozent.
Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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