Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Addex Therapeutics-Einstiegs gewesen.

Addex Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,32 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Addex Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 43,103 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1,19 CHF, da sich der Wert eines Addex Therapeutics-Papiers am 17.11.2026 auf 0,03 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 98,81 Prozent.

Alle Addex Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at